Звезда не стала вдаваться в подробности

Известная украинская исполнительница Ани Лорак крайне тяжело переживает текущие события на Украине, как и многие ее соотечественники. Звезда заявила недавно в социальных сетях, что отменяет предстоящие выступления.

Так, на своей странице в Instagram Лорак уточнила, что приняла решение об отмене своего выступления, запланированного в Санкт-Петербурге. Остальные концерты также могут не состояться.

Неоднозначую позицию после начала проведения специальной операции на Украине высказали уже многие звезды, которые длительное время работают в Российской Федерации – кроме Лорак, раскритиковали решение политического руководства в Кремле Настя Каменских и Вера Брежнева.

Каролина уточнила, что в ближайшее время ни один из ее концертов не состоится. Отмененное выступление в Санкт-Петербурге должно было пройти 2 марта.

"БКЗ "Октябрьский". Отмена. Все предстоящие концерты отменены", – заявила исполнительница у себя в "сториз".

Последние два поста у Лорак связаны именно с украинской тематикой – певица призывает прекратить выполнение спецоперации, заявляя, что остается украинкой по национальности, а ее мама с близкими находятся в стране, где происходят обстрелы.

А не так давно на происходящие события отреагировала звезда "Дома-2" Ольга Бузова – исполнительница и блогерша сообщила, что незаслуженно столкнулась с волной ненависти со стороны неизвестных из-за событий последних дней. Ольгу же решили затравить за национальность – находятся и те, кто открыто желают знаменитости смерти или, в лучшем случае, постоянных проблем со здоровьем.