Москва отказалась принимать участие в разрушении основ международного права

Представители ЕС и НАТО, пользуясь численным преимуществом в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), проводят недружественную политику в отношении России и подрывают устои старейшей европейской организации. Москва больше не намерена в этом участвовать, поэтому выходит из Совета Европы. Об этом в МИД РФ объявили в четверг, 10 марта.

По оценке российского дипломатического ведомства, США и их послушные сателлиты из ЕС попирают международное право, насаждая взамен выгодные коллективному Западу правила. В итоге Совет Европы превращается в очередную площадку "для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования". Москва с этим не согласна, поэтому покидает СЕ.

"Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России",

– говорится в сообщении на сайте МИД РФ. При этом в ведомстве отметили, что запущенные США и ЕС разрушительные процессы становятся "необратимыми".

Ранее КМСЕ приостановил участие России в Парламентской ассамблее СЕ и КМСЕ. В ответ российские законодатели попросили вернуть деньги, выплаченные Москвой в качестве членского взноса.