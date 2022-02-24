Действия будут направлены на оборону стран-союзников

В связи с произошедшим на Украине страны НАТО решили привести в действие план по обороне. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг, передает РИА "Новости".

Он рассказал, что дополнительные силы реагирования будут размещены во всех странах альянса во время украинского кризиса исключительно в защитных целях.

По его словам, размещать при этом войска НАТО на Украине не собираются – их нет там в данный момент и не планируется вводить в дальнейшем. Генсек отметил, что своими действиями Россия "закрыла дверь для политического решения ситуации".

"Цель Кремля – восстановить свои сферы влияния, это новая нормальность для нашей безопасности", – отметил он.

Столтенберг сообщил, что постпреды альянса также обратились к президенту Турции Эрдогану с просьбой закрыть проливы Босфор и Дарданелла для российских кораблей. Пока ответа на этот счет они не получили.

Завтра, 25 февраля, НАТО намеревается провести саммит, посвященный ситуации вокруг Украины. Одной из главных целей встречи будет решения вопроса будущих отношений стран альянса с Россией.