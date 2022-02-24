Страны НАТО мобилизуют войска из-за Украины

Страны НАТО мобилизуют войска из-за Украины
Йенс Столтенберг. Фото: Zheng Huansong/XinHua/www.globallookpress.com
Действия будут направлены на оборону стран-союзников

В связи с произошедшим на Украине страны НАТО решили привести в действие план по обороне. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг, передает РИА "Новости".

Он рассказал, что дополнительные силы реагирования будут размещены во всех странах альянса во время украинского кризиса исключительно в защитных целях. 

По его словам, размещать при этом войска НАТО на Украине не собираются – их нет там в данный момент и не планируется вводить в дальнейшем. Генсек отметил, что своими действиями Россия "закрыла дверь для политического решения ситуации". 

"Цель Кремля – восстановить свои сферы влияния, это новая нормальность для нашей безопасности", – отметил он.

Столтенберг сообщил, что постпреды альянса также обратились к президенту Турции Эрдогану с просьбой закрыть проливы Босфор и Дарданелла для российских кораблей. Пока ответа на этот счет они не получили. 

Завтра, 25 февраля, НАТО намеревается провести саммит, посвященный ситуации вокруг Украины. Одной из главных целей встречи будет решения вопроса будущих отношений стран альянса с Россией. 

Источник: РИА "Новости"
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров
По теме

Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля

На биржах приостановлены торги

Российские "Калибры" на Украине попали на видео

В Сети гуляет множество роликов с летящими снарядами по всей территории Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей