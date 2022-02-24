Изумленный харьковчанин перешел на мат после увиденной российской техники

Изумленный харьковчанин перешел на мат после увиденной российской техники
Фото: MOD Russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
продолжениеМирным жителям Украины и сложившим оружие военным угрозы нет – Басурин
Местные в шоке от появления армии соседнего государства

Российские танки 24 февраля вошли в Харьков. Картина повергла в шок местных жителей – изумленные харьковчане не могут уже поверить собственным глазам и, перемежая речь с ненормативной лексикой, конститатируют: в украинском городе теперь российская армия.

К примеру, телеграм-канал "Силовики" опубликовал кадры на автотрассе, снятые одним из местных жителей из салона автомобиля. На ролике оператор сначала материт одного из владельцев авто, с которым, скорее всего, что-то не поделил, а затем показывает российскую военную технику, стоящую на обочине.

За кадром шокированный автор после ругани решил позвонить своему другу и сообщает: "Алло, Димон. Русские военные в Харькове".

Кадрами на эту тему поделился и журналист Сергей Колясников.

"Русские танкисты-москали под Харьковом спрашивают, как проехать до гиляки", – иронизирует блогер в своем телеграм-канале.

Между тем, отмечает "Пятый канал", в социальных сетях продолжают публиковать кадры с российскими военными в Харькове. По информации источника, на многих роликах бронетанковая техника передвигается на фоне рекламных баннеров с лозунгом "Украина – это Европа". Некоторые публикуют и ролики с отрядами Вооруженных сил Украины, которые, передает канал, в спешке покидают Харьковскую область.

Министерство обороны России же утверждает, что подразделения ВСУ массово покидают свои позиции и оставляют вооружение.

В городе царит паника – местные жители пытаются уехать в область, на заправках образовалась очередь. 

"Утро" ведет онлайн-трансляцию, освещая военную операцию на Украине.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля

На биржах приостановлены торги

Российские "Калибры" на Украине попали на видео

В Сети гуляет множество роликов с летящими снарядами по всей территории Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей