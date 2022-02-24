Местные в шоке от появления армии соседнего государства

Российские танки 24 февраля вошли в Харьков. Картина повергла в шок местных жителей – изумленные харьковчане не могут уже поверить собственным глазам и, перемежая речь с ненормативной лексикой, конститатируют: в украинском городе теперь российская армия.

К примеру, телеграм-канал "Силовики" опубликовал кадры на автотрассе, снятые одним из местных жителей из салона автомобиля. На ролике оператор сначала материт одного из владельцев авто, с которым, скорее всего, что-то не поделил, а затем показывает российскую военную технику, стоящую на обочине.

За кадром шокированный автор после ругани решил позвонить своему другу и сообщает: "Алло, Димон. Русские военные в Харькове".

Кадрами на эту тему поделился и журналист Сергей Колясников.

"Русские танкисты-москали под Харьковом спрашивают, как проехать до гиляки", – иронизирует блогер в своем телеграм-канале.

Между тем, отмечает "Пятый канал", в социальных сетях продолжают публиковать кадры с российскими военными в Харькове. По информации источника, на многих роликах бронетанковая техника передвигается на фоне рекламных баннеров с лозунгом "Украина – это Европа". Некоторые публикуют и ролики с отрядами Вооруженных сил Украины, которые, передает канал, в спешке покидают Харьковскую область.

Министерство обороны России же утверждает, что подразделения ВСУ массово покидают свои позиции и оставляют вооружение.

В городе царит паника – местные жители пытаются уехать в область, на заправках образовалась очередь.

"Утро" ведет онлайн-трансляцию, освещая военную операцию на Украине.