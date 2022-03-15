Спецоперация прошла под Киевом

На Украине ликвидированы два высокопоставленных офицера главного управления разведки Министерства обороны Незалежной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, близкий к силовым структурам.

Спецоперация по устранению вражеских разведчиков, по данным издания, прошла под Киевом. Сообщается, что в ликвидачии принимали участие бойцы российского спецназа.

По информации источника, речь идет о полковнике Олеге Ахмедове и капитане первого ранга Дмитрии Сайчуке, который действовал под псевдонимом Дмитрий Сокол. В частности, удалось выяснить, что разведчик Ахмедов занимался вербовкой мирного населения Крыма для получения секретной информации и подготовки диверсий.

Ранее в Минобороны России заявили, что Запад замалчивает военные преступления Украины.