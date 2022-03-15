В Киеве обнаружили смену тона делегации Москвы в пользу конструктивного диалога

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что переговоры между Москвой и Киевом стали более конструктивными, на них обсуждается будущее соглашение.

Он отметил, что сейчас идет четвертый раунд переговорного процесса и делегация России якобы поменяла свой тон. По его словам, на первых встречах наши представители не были готовы слышать позицию киевского режима, выдвигали ультиматумы, призывали сдаться и сложить оружие.

"Сейчас так, что Россия говорит немного другим тоном. Украинская позиция услышана, переговоры стали более конструктивными. Речь идет о будущем соглашении, об определенных гарантиях для Украины после окончания войны", – цитирует РИА "Новости" пана Жовкву.

Представители Незалежной испытывают в связи с переговорами умеренный оптимизм, поскольку "большой прорыв" может быть достигнут лишь при участии глав государств, подчеркнул соратник Владимира Александровича.

Напомним, накануне на онлайн-встрече членов делегации Москвы и Киева в составе украинской делегации появился министр юстиции страны Денис Малюська. Советник главы Офиса президента Незалежной Михаил Подоляк сообщил, что его присоединение к группе переговорщиков стало необходимостью из-за скрупулезного внимания к юридическим деталям.

