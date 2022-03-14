Его появление в Киеве посчитали хорошей новостью

На сегодняшних переговорах между Москвой и киевским режимом в украинской делегации появился министр юстиции Незалежной Денис Малюська.

На это обратило внимание местное издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил журналистам, что к группе их переговорщиков присоединился пан Малюська.

"Да, это необходимость уделить скрупулезное внимание юридическим деталям переговорного процесса", – сказал соратник лидера нации Владимира Зеленского.

В агентстве УНИАН назвали появление министра юстиции среди переговорщиков хорошей новостью, поскольку "можно сделать вывод, что переговоры начинают переходить в конструктивное русло". Таким образом, предполагают там, идет работа над конкретными пунктами, которые появятся в документах.

Ранее сегодня пан Подоляк сообщил, что паузу в переговорах с РФ взяли, чтобы продуктивно всю ночь работали технические и юридические группы. Однако в реальности это может быть связано с ударом ВСУ ракетой "Точка-У" по центру Донецка, в результате которого погибло 20 человек и ранено около 30.

