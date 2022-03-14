"Нас закроют от всего мира": Басков рассказал о "срежиссированной травле" россиян

"Нас закроют от всего мира": Басков рассказал о "срежиссированной травле" россиян
Николай Басков. Фото: Olga Sokolova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец заявил, что народ даст достойный отпор своей сплоченностью

Николая Баскова можно назвать одним из первых артистов, поддержавших в соцсетях проведение спецоперации российских войск на Украине. За это он столкнулся с волной ненависти – дошло даже до того, что его телефон взломали хакеры. Недавно исполнитель рассказал журналистам, как справляется с потоком брани и негатива в свой адрес.

После попытки взлома личных профилей артист не притрагивался к телефону несколько дней. Цель хакерской атаки, считает Николай – запугать самого владельца смартфона и всех его знакомых, да и всех россиян в целом. Артисту слали массы проклятий, фотографии с гробами и сообщения с угрозами физической расправы.

Поэтому очередной пост Николая был посвящен русофобским настроениям и тем, кто нынчне стыдится собственной национальности. Однако, считает артист, проповедовать подобные настроения – плевать на собственную историю и народ, лишая себя чувства достинства. А ведь прошлое – это титанические силы предков, которые не жалели себя, чтобы обеспечить потомков достойным будущим.

"К сожалению, СССР распался. И было это неспроста, если смотреть на политическое развитие. Поэтому понятно, на что направлена истерия в Европе и Америке", – высказался Басков.

Все санкционное давление, которое переживает страна, уверен артист, призвана повлиять на внутрироссйские настроения – не в последнюю очередь на умы и психологию самих россиян. Николай считает, что таким образом Запад склоняет граждан, чтобы их головах собственное представление о себе сформировалось как о людях жалких и второсортных. Поэтому единственным достойным ответом станет сплоченность всех россиян.

"И то, что, может быть, нас сейчас закроют от всего мира – ну и прекрасно", – заявил Басков.

Артист вспомнил, что хакеры уже пытались ему доставить проблемы – когда он выступил в Минске в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. И тогда, уверен он, и сейчас против людей работали группы специалистов, которые устраивали "срежиссированную травлю".

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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