Кого из звезд заочно арестовали на Украине за поддержку спецоперации

Кого из звезд заочно арестовали на Украине за поддержку спецоперации
Никита Михалков. Фото: Alexey S. Yushenkov/www.globallookpress.com
Черный список пополняется

Украинская сторона продолжает заочно арестовывать российских звезд, которые публично поддержали решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине для защиты жителей ЛДНР и демилитаризации страны. Кто уже попал в черный список – в нашем материале.

Николай Басков

Российский певец ранее высказался в соцсетях. Он опубликовал пост, где заявил, что Россия не начинает войн, она, как правило, их заканчивает. Многие подписчики поддержали звезду, выразив аналогичное мнение. За эти слова Баскова сначала внес в черный список МИД Латвии. А позже на Украине объявили о заочном аресте певца.

Олег Газманов

Певец так же опубликовал пост в поддержку решения Путина в своем Инстаграм. Газманов заявил, что России попросту не оставили другого выхода. Российского артиста обвинили в посягательстве на целостность Украины и объявили в международный розыск.

Никита Михалков

В немилость попал и именитый режиссер. Он довольно жестко ответил украинскому генпрокурору, предположив, что она употребляет запрещенные вещества на пару с президентом своей страны, раз выносит такие вердикты. Ранее Михалков раскритиковал российских звезд, которые выступили против проведения спецоперации. Он указал на неудобную правду – мол, "заверещали" они только сейчас, ибо испугались санкций.
Кристина ЧЕРНИКОВА
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