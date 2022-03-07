Черный список пополняется

Украинская сторона продолжает заочно арестовывать российских звезд, которые публично поддержали решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине для защиты жителей ЛДНР и демилитаризации страны. Кто уже попал в черный список – в нашем материале.

Николай Басков

Российский певец ранее высказался в соцсетях. Он опубликовал пост, где заявил, что Россия не начинает войн, она, как правило, их заканчивает. Многие подписчики поддержали звезду, выразив аналогичное мнение. За эти слова Баскова сначала внес в черный список МИД Латвии. А позже на Украине объявили о заочном аресте певца.

Олег Газманов

Певец так же опубликовал пост в поддержку решения Путина в своем Инстаграм. Газманов заявил, что России попросту не оставили другого выхода. Российского артиста обвинили в посягательстве на целостность Украины и объявили в международный розыск.

Никита Михалков