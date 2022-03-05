Генпрокурор страны заочно арестовала артиста

Олега Газманова объявили в международный розыск. Об этом официально заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Она сообщила, что Газманов подозревается в том, что посягнул на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и заочно арестовала артиста.

Такое обвинение артисту скорее всего выдвинуто в связи с его песней "Офицеры". Генпрокурор отметила, что по мнению ее страны, офицеры, которыми являются россияне, совершают преступления на территории Украины. Венедиктова подытожила, что встретиться они могут только в суде.

По статье, в которой обвинили Газманова, предусматривается тюремный срок от трех до пяти лет.

Напомним, что Олег Газманов в своем Instagram поддержал начало спецоперации на Донбассе. Исполнитель отметил, что у России не было другого выхода и заявил, что в любой ситуации нужно быть со своей страной и народом.

Ранее генпрокурор Украины назначила заочный арест еще одному российскому деятелю – режиссеру Никите Михалкову. Обвинения против него выдвинуты такие же, как и против Олега Газманова. На Украине считают, что режиссер посягнул на территориальную целостность их страны. Никита Сергеевич отреагировал на заявление Венедиктовой и поделился, что сомневается в ее адекватности.