Певец поддержал спецоперацию России

На Украине заочно арестовали Николая Баскова. Ранее певец поддержал проведение спецоперации РФ на Украине, отметив, что наша страна не начинает войны, а заканчивает их.

Как пишут СМИ, суд удовлетворил ходатайство об аресте Баскова. Об этом заявил украинский генпрокурор.

Сам Басков пока никак не отреагировал на это известие. В соцсетях артиста вот уже несколько дней не появлялось новых публикаций.

О том, кто из российских звезд поддержал решение президента Владимира Путина, читайте в нашем материале.