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На Украине заочно арестовали Николая Баскова. Ранее певец поддержал проведение спецоперации РФ на Украине, отметив, что наша страна не начинает войны, а заканчивает их.
Как пишут СМИ, суд удовлетворил ходатайство об аресте Баскова. Об этом заявил украинский генпрокурор.
Сам Басков пока никак не отреагировал на это известие. В соцсетях артиста вот уже несколько дней не появлялось новых публикаций.
О том, кто из российских звезд поддержал решение президента Владимира Путина, читайте в нашем материале.
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