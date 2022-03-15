Военные Украины поставили Зеленского перед сложным выбором

Военные Украины поставили Зеленского перед сложным выбором
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Армия Незалежной не согласна с действиями главы государства

Командование украинскими вооруженными силами и националистическими подразделениями начали жестко давить на президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает местный политолог и блогер Юрий Подоляка, указывая, что информация "слита" из Генштаба Незалежной.

Речь, как сообщается, о судьбе восточной группировки войск. Военные требуют от верховного главнокомандующего, которым номинально числится президент Зеленский, срочно принимать решения и отдавать приказы, пока не "повторилась судьба Мариуполя". Там, напоминает Подоляка, в котле оказались более 14 тысяч служащих ВСУ и нацбатов.

"Разумеется, Зеленский кинет и этих, как кинул мариупольских",

– считает украинский политолог. По его данным, все военные части, способные передвигаться по местности, получили приказ двигаться к Киеву и Одессе.

Накануне в Одессе заметили французского деятеля Бернара Анри-Леви. По улицам города его водил недавно назначенный главой Одесской областной военной администрации, бывший командир нацбата Максим Марченко. Сам Анри-Леви известен призывами к бомбардировкам Югославии, Сирии, Ливии, поддержкой "Революции роз" в Грузии, "арабской весны". На майдане в 2014 году он тоже выступал. Поэтому его появление в Одессе во время российской спецоперации местным жителям внушил обоснованный страх:

"Походу, нам тут *** (слово в значении "будет плохо")",

написал вечером 14 марта в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев.

Спецоперация РФ по защите республик Донбасса и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Последние новости – в онлайн-трансляции "Утра".

Источник: Telegram
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

МИД России обозначил главное условие урегулирования ситуации на Украине

РФ не видит оснований для размещения миротворцев ООН

Пушилин обещал отомстить ВСУ за удар по Донецку

Специалисты устанавливают точку запуска ракеты "Точка-У"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей