Военные Украины поставили Зеленского перед сложным выбором

Армия Незалежной не согласна с действиями главы государства

Командование украинскими вооруженными силами и националистическими подразделениями начали жестко давить на президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает местный политолог и блогер Юрий Подоляка, указывая, что информация "слита" из Генштаба Незалежной.

Речь, как сообщается, о судьбе восточной группировки войск. Военные требуют от верховного главнокомандующего, которым номинально числится президент Зеленский, срочно принимать решения и отдавать приказы, пока не "повторилась судьба Мариуполя". Там, напоминает Подоляка, в котле оказались более 14 тысяч служащих ВСУ и нацбатов.

"Разумеется, Зеленский кинет и этих, как кинул мариупольских",

– считает украинский политолог. По его данным, все военные части, способные передвигаться по местности, получили приказ двигаться к Киеву и Одессе.

Накануне в Одессе заметили французского деятеля Бернара Анри-Леви. По улицам города его водил недавно назначенный главой Одесской областной военной администрации, бывший командир нацбата Максим Марченко. Сам Анри-Леви известен призывами к бомбардировкам Югославии, Сирии, Ливии, поддержкой "Революции роз" в Грузии, "арабской весны". На майдане в 2014 году он тоже выступал. Поэтому его появление в Одессе во время российской спецоперации местным жителям внушил обоснованный страх:

"Походу, нам тут *** (слово в значении "будет плохо")",

– написал вечером 14 марта в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев.

Спецоперация РФ по защите республик Донбасса и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Последние новости – в онлайн-трансляции "Утра".