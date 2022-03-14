Крым и Донбасс связали сухопутным коридором

Российская спецопераций идет полным ходом

Вынужденное решение властей нашей страны провести специальную военную операцию на территории Незалежной обещает серьезно изменить ситуацию на международной арене. Российские войска и донбасские бойцы успешно реализуют поставленные задачи. Так, сегодня, 14 марта, стало известно, что Крымский полуостров и Донбасс сумели связать сухопутным коридором.

Такое достижение является очень важным со стратегической точки зрения, а также серьезно воодушевляет военных и поддерживает их боевой дух.

Как отмечает интернет-издание "Радио 1", сейчас наши военные взяли под контроль автодорогу от полуострова до Мариуполя.

Соответствующей информацией с журналистами поделился зампредседателя правительства Крыма Георгий Мурадов. Политик подчеркнул, что это событие благотворно повлияет на развитие всего региона.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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