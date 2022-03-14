Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Вынужденное решение властей нашей страны провести специальную военную операцию на территории Незалежной обещает серьезно изменить ситуацию на международной арене. Российские войска и донбасские бойцы успешно реализуют поставленные задачи. Так, сегодня, 14 марта, стало известно, что Крымский полуостров и Донбасс сумели связать сухопутным коридором.
Такое достижение является очень важным со стратегической точки зрения, а также серьезно воодушевляет военных и поддерживает их боевой дух.
Как отмечает интернет-издание "Радио 1", сейчас наши военные взяли под контроль автодорогу от полуострова до Мариуполя.
Соответствующей информацией с журналистами поделился зампредседателя правительства Крыма Георгий Мурадов. Политик подчеркнул, что это событие благотворно повлияет на развитие всего региона.
Высокопоставленные политики обсудили украинский кризис по телефону
После разоружения нацбатов Незалежной достичь соглашения станет проще