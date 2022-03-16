В Крыму схвачен избивший ветерана за букву Z злодей

Проходимец получит по заслугам

Вопиющий инцидент произошел на территории Крымского полуострова. В Севастополе местный житель напал на ветерана ФСБ из-за того, что тот патриотично наклеил букву Z на свою машину. По горячим следам бандита удалось схватить.

Такую информацию приводят журналисты РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что жертвой жестокого хулигана оказался 70-летний ветеран ФСБ. При этом бандит действовал не один, а при поддержке своих подельников. Пожилой мужчина получил различные травмы и вывих ноги.

Теперь злоумышленник пойман и будет наказан по всей строгости закона.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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