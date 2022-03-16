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Вопиющий инцидент произошел на территории Крымского полуострова. В Севастополе местный житель напал на ветерана ФСБ из-за того, что тот патриотично наклеил букву Z на свою машину. По горячим следам бандита удалось схватить.
Такую информацию приводят журналисты РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сообщается, что жертвой жестокого хулигана оказался 70-летний ветеран ФСБ. При этом бандит действовал не один, а при поддержке своих подельников. Пожилой мужчина получил различные травмы и вывих ноги.
Теперь злоумышленник пойман и будет наказан по всей строгости закона.
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