Проходимец получит по заслугам

Вопиющий инцидент произошел на территории Крымского полуострова. В Севастополе местный житель напал на ветерана ФСБ из-за того, что тот патриотично наклеил букву Z на свою машину. По горячим следам бандита удалось схватить.



Такую информацию приводят журналисты РИА "Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что жертвой жестокого хулигана оказался 70-летний ветеран ФСБ. При этом бандит действовал не один, а при поддержке своих подельников. Пожилой мужчина получил различные травмы и вывих ноги.

Теперь злоумышленник пойман и будет наказан по всей строгости закона.