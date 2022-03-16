Чиновник заявил, что рад миграции таких граждан

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался по поводу российских знаменитостей, которые выступили против специальной операции на Украине и в Донбассе. Чиновник заявил, что не видит ничего плохого в миграции селебрити, которых не устроило решение политического и военного руководства России.

Глава республики признался, что чувствует даже радость от такой картины. В непростые для страны времена миграция неблагонадежных элементов лишь поспособствует единению народа.

"Я рад, что они все сегодня уезжают, лучше бы не возвращались. Перхоть какая-то. Вот уехали, пусть там и сидят, эта пятая колонна", – высказался госслужащий в эфире телеканала "Крым 24".

Глава Крыма высказался и о текущей ситуации на Украине, назвав президента Незалежной Владимира Зеленского лицом, создающим условия для истерики и запугивания гражданского населения. Что касается ситуации, которая предшествовала Крымской весне, то государственный переворот на Украине устраивали вовсе не жители полуострова. За репрессиями в отношении русскоговорящих с явными националистическими посылами и взятием Киева последовало обещание не к диалогу с полуостровом, а предупреждение.

"Нам всем сказали: "готовьтесь к приезду бандеровских поездов". Поэтому мы поговорили с крымчанами, с ребятами, и решили, что мы их отдубасим здесь, и на этом все закончится", – заявил чиновник.

Аксенов также пообещал награду в размере 10 миллионов рублей за поимку украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призвавшего в эфире убивать россиян и их детей. Глава республики заверил, что "собаку найдут". Заявление Шарафмала облетело все телеграм-каналы, после этого в соцсетях появились личные данные телеведущего, пригрозившего россиянам геноцидом, включая адрес его проживания, телефонные номера и почту. Позднее Шарафмал заявил, что поступил не по-журналистски и позволил себе неприемлемые высказывания.