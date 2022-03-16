"Перхоть какая-то": Аксенов устроил разнос бегущим из России знаменитостям

"Перхоть какая-то": Аксенов устроил разнос бегущим из России знаменитостям
Сергей Аксенов. Фото: Federation Council of Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Чиновник заявил, что рад миграции таких граждан

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался по поводу российских знаменитостей, которые выступили против специальной операции на Украине и в Донбассе. Чиновник заявил, что не видит ничего плохого в миграции селебрити, которых не устроило решение политического и военного руководства России.

Глава республики признался, что чувствует даже радость от такой картины. В непростые для страны времена миграция неблагонадежных элементов лишь поспособствует единению народа.  

"Я рад, что они все сегодня уезжают, лучше бы не возвращались. Перхоть какая-то. Вот уехали, пусть там и сидят, эта пятая колонна", – высказался госслужащий в эфире телеканала "Крым 24".

Глава Крыма высказался и о текущей ситуации на Украине, назвав президента Незалежной Владимира Зеленского лицом, создающим условия для истерики и запугивания гражданского населения. Что касается ситуации, которая предшествовала Крымской весне, то государственный переворот на Украине устраивали вовсе не жители полуострова. За репрессиями в отношении русскоговорящих с явными националистическими посылами и взятием Киева последовало обещание не к диалогу с полуостровом, а предупреждение.

"Нам всем сказали: "готовьтесь к приезду бандеровских поездов". Поэтому мы поговорили с крымчанами, с ребятами, и решили, что мы их отдубасим здесь, и на этом все закончится", – заявил чиновник.

Аксенов также пообещал награду в размере 10 миллионов рублей за поимку украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призвавшего в эфире убивать россиян и их детей. Глава республики заверил, что "собаку найдут". Заявление Шарафмала облетело все телеграм-каналы, после этого в соцсетях появились личные данные телеведущего, пригрозившего россиянам геноцидом, включая адрес его проживания, телефонные номера и почту. Позднее Шарафмал заявил, что поступил не по-журналистски и позволил себе неприемлемые высказывания.

Источник: Крым 24 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Три известных журналиста уволились с российского ТВ

Причины ухода они называть не стали

Украине предлагали вывести войска из Донбасса и избежать жертв - Путин

Согласие Киева позволило бы обойти кровопролитие стороной, заявил президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей