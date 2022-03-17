"Еще два слова": реакция Путина на часовой доклад Аксенова попала на видео

"Еще два слова": реакция Путина на часовой доклад Аксенова попала на видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кадры разлетелись по соцсетям

Российский лидер Владимир Путин выступил 17 марта на совещании, в ходе которого обсуждалось развитие Крыма и Севастополя. Президент страны выслушал доклад главы республики Сергея Аксенова. Последний растянул свою речь на целых пятьдесят минут.

Едва ли можно вспомнить более длительный по времени доклад любого другого чиновника в современной России. Аксенов в целом имеет довольно яркий стиль изложения в "скороговорку" и не сбавил скорость ни на йоту – быстро говорил на протяжении всех 50 минут.

По итогам длительного доклада у главы государства осталась еще пара вопросов по поводу Крыма. Аксенова же уточняющие запросы со стороны президента только обрадовали – он решил выступить с развернутым ответом, который растянулся еще на несколько минут.

Но на этом дело не закончилось. После доклада на целый час глава Крыма попросил у президента еще несколько минут – буквально "договорить еще два слова", пока есть возможность. Тут российский лидер, как можно заметить, поджал губы – это можно заметить на выложенном в социальные сети видеоролике.

В ходе доклада Аксенов выступил в позитивном ключе, указав на возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу после снятия водной блокады, устроенной политическим руководством Украины несколько лет назад. Госслужащий отметил, что в связи с возобновлением подачи необходимость в опреснительных сооружениях на территории Крыма отсутствует. Вместе с тем Аксенов сообщил об изъявлении желания свыше двадцати пяти санаториев принять семьи российских военнослужащих на отдых – бесплатно. Речь идет о родственниках военных, которые получили ранения в ходе спецоперации. 

Ранее Аксенов раскритиковал бегущих из РФ знаменитостей, назвав последних "перхотью".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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