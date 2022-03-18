Киев должен понести наказание за водную блокаду полуострова

После начала специальной военной операции по защите мирного населения независимых республик Донбасса российские войска смогли также помочь нашим гражданам, проживающим на территории Крыма. Они прорвали возведенную киевской администрацией плотину и разблокировали канал, обеспечивающий полуостров пресной водой. Однако власти Украины решили выставить нашей стране счет за "кражу" ресурса.

Государственная экологическая инспекция Незалежной посчитала, что Россия "украла" днепровской воды на сумму 620 миллионов гривен (более двух миллиардов рублей). Фактически Киев предъявил Москве обвинения. Естественно, это абсурдное заявление власти РФ даже не восприняли всерьез. В Совете Федерации предпочли ответить на него шуткой.

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков напомнил, что киевская администрация восемь лет держала жителей полуострова в водной блокаде. По его словам, вода из Днепра после установки плотины попросту сбрасывалась в Черное море.

"Вот пусть они теперь и выставят счет Черному морю, что оно воровало это воду", – сыронизировал Цеков.

Член верхней палаты российского парламента уверен, что Незалежная должна понести наказание за преступление против жителей Крыма. Об этом сообщает "Общественная служба новостей". По словам политика, заблокированный канал был построен еще в советское время специально для обеспечения полуострова водой.

Ранее в США разоблачили манипуляции президента Украины Владимира Зеленского, который не стесняется использовать методы пропаганды.