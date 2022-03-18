Авторы TAC призвали Вашингтон отказаться от поддержки Киева

Аналитики журнала The American Conservative подробно изучили дистанционное выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США. В среду, 16 марта, политик в очередной раз потребовал от американских парламентариев закрыть небо над его страной. Меж тем, журналисты уверены, что главе Незалежной следует отказать.



Они призвали конгрессменов не выполнять требования Зеленского. По мнению авторов статьи, украинский главнокомандующий занимается манипуляциями вместо реального разрешения кризисной ситуации. Более того, некоторые решения политика вместо спасения человеческих жизней могут еще больше усугубить конфликт.

"Поэтому в ответ на требования Зеленского Конгресс США должен сказать "нет", – пишет TAC.

Естественно, глава государства хочет задействовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы получить помощь, считают аналитики. Поэтому Зеленский апеллировал к истории Америки и отцам-основателям, а также процитировал Мартина Лютера Кинга. Глава Незалежной, требуя закрыть небо, использовал его легендарную фразу "У меня есть мечта".

Авторы статьи отметили, что информация, идущая из России, в западных странах считается пропагандой. Меж тем, по их мнению, в США еще не различают украинскую пропаганду, методы которой Зеленский использует "на полную катушку". По данным редакции, к пропаганде относятся, в том числе, фейки об ударах по Запорожской и Чернобыльской АЭС.

По мнению аналитиков, Незалежная распространяет недостоверную информацию с одной лишь целью – вызвать "эмоциональный отклик" у западных политиков и вынудить их оказать помощь. Поэтому Вашингтон должен отказаться от поддержки Киева. Авторы статьи призвали президента США Джо Байдена не поддаваться на манипуляции Владимира Зеленского.

Ранее в США озвучили позицию НАТО относительно членства Украины.