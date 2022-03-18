Особенно от поведения временных поселенцев страдают россияне

С тех пор, как началась спецоперация России на Украине, беженцы из Незалежной буквально заполонили близлежащие страны и территории. Теперь жалобы на поведение временных поселенцев поступают постоянно.

Одной из стран, страдающих от жителей Украины, стала Эстония. Сейчас там около 20 тысяч беженцев, однако даже такое число сумело вывести из себя прибалтов. С обращением к временным гостям обратился бывший кандидат на пост эстонского президента Айво Петерсон.

"Ведите себя тихо и мирно. Без криков, без всяких слов обижающих",– заявил политик.

Жители Чехии также считают, что беженцы ведут себя неподобающе. Один из местных поделился, что предложил временным переселенцам переночевать в квартире. В ответ на это "гости" ушли, решив, что им предлагают пользоваться одной кухней с кем-то.

Помимо морального ущерба, украинцы буквально стали угрозой для безопасности местных жителей, передает "Пятый канал". Особенно от нападков со стороны беженцев из Незалежной страдают россияне, проживающие в Европе. Так, в Берлине две украинские семьи разгромили православный храм, староста которого разместил их у себя. А еще в Германии разбивают огромное количество автомобилей с европейскими номерами.

Ранее беженец из Украины устроил драку с сирийцем в метро Рима.