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В Минске найден повешенным польский солдат Эмиль Чечко, сбежавший из страны в декабре 2021 года и рассказавший о беззаконии в армии и реальном отношении к беженцам. Об этом заявили в СК Белоруссии.
"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске", – цитирует Sputnik Беларусь сообщение ведомства.
Сейчас следователи работают на месте инцидента. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
СК не исключает, что молодой человек ушел из жизни насильственным путем.
Напомним, польского военнослужащего белорусская погранслужба задержала на территории республики 16 декабря. Солдат заявил, что больше не в силах служить в армии, поскольку не согласен с государственной политикой в своей стране.
Позже Чечко рассказал об убийствах мигрантов на польской границе. Парня сразу же затравили на родине за предательство и дезертирство. При этом в его откровения официальная Варшава не поверила. Пану Чечко пригрозили судом, большим сроком тюрьмы и даже расстрелом.
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