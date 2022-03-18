Победа над националистами здесь станет символом поражением киевского режима

Полное освобождение Мариуполя от националистические вооруженных формирований будет иметь как большое практическое, там и символическое значение. На это указал бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ), подполковник Василий Прозоров.

Мариуполь географически расположен так, что через него проходит логистический коридор от российского Ростова до украинской Одессы. Если город взять под контроль, то можно будет спокойно отправлять караваны с гуманитарной помощью в любую местность от Таганрога до Херсона, поставлять туда топливо, пояснил Прозоров в комментарии РИА "Новости".

Экс-подполковник СБУ напомнил также, что Мариуполь в 2014 году относился к ДНР. Большинство его жителей, как и весь Донбасс, выступили против госпереворота в Киеве. Но туда прибыли вооруженные националисты, жестко подавив сопротивление гражданских. Поэтому сейчас бои за Мариуполь имеют особый смысл, его освобождение станет символом победы над националистической властью на Украине.

"Если его взять, то это будет колоссальный подъем боевого духа для ЛНР, ДНР и, соответственно, падение для Украины",

– цитирует Прозорова Ura.ru. Поэтому националисты "Азова" так отчаянно там сопротивляются. По сведениям экс-сотрудника СБУ, в цехах местных заводов оборудованы укрепления, а рабочим не позволяют отойти от станков: прячась за их спинами, члены нацбатов рассчитывают спастись. При этом Киев и западные СМИ активно распространяют фейки о происходящем в Мариуполе.

Россия проводит спецоперацию по защите республик Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. По последним данным, большая часть Мариуполя уже освобождена. Десятки тысяч мирных граждан получили возможность эвакуироваться в безопасные районы.