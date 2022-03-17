Ставшие популярными символы не имеют отношения к "прозападным" знакам

Буквы Z и V, ставшие символом проводимой ВС России военной спецоперации на Украине, являются исконными и "сакральными" для русской культуры, а вовсе не "прозападными" знаками. Об этом заявил глава российского реконструкторского общества "Росрекон", историк Алексей Новиков.

По его мнению, корни буквы Z нужно искать не в латинском, а в древнегреческом алфавите.

"Z – это "земля". Она так и называлась. Это имело обозначение "земля", "плоть", "общность". Еще подразумевалось значение "народ"", – сказал Ura.ru эксперт.

Букву V можно обнаружить на печатях князей из рода Рюриковичей, т.е. она похожа на тот символ, который на них встречается. По словам историка, данной букве соответствует трезубец с двумя зубцами – "вилка, и птичья лапка, так называемая, с солнышками". Этот знак был распространен в Киеве, во Владимире и в Новгороде, добавил специалист.

Напомним, в начале марта Минобороны РФ объяснило наличие вышеозначенных букв на российской технике, участвующей в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, как части фраз "За победу" и "Сила в правде".

С этими символами в России проходят флэшмобы в поддержку бойцов ВС РФ. Кроме того, их применяют участники пророссийских акций за рубежом.