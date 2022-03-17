В буквах Z и V в ходе спецоперации России обнаружен сакральный смысл

В буквах Z и V в ходе спецоперации России обнаружен сакральный смысл
Кадр youtube.com
Ставшие популярными символы не имеют отношения к "прозападным" знакам

Буквы Z и V, ставшие символом проводимой ВС России военной спецоперации на Украине, являются исконными и "сакральными" для русской культуры, а вовсе не "прозападными" знаками. Об этом заявил глава российского реконструкторского общества "Росрекон", историк Алексей Новиков.

По его мнению, корни буквы Z нужно искать не в латинском, а в древнегреческом алфавите.

"Z – это "земля". Она так и называлась. Это имело обозначение "земля", "плоть", "общность". Еще подразумевалось значение "народ"", – сказал Ura.ru эксперт.

Букву V можно обнаружить на печатях князей из рода Рюриковичей, т.е. она похожа на тот символ, который на них встречается. По словам историка, данной букве соответствует трезубец с двумя зубцами – "вилка, и птичья лапка, так называемая, с солнышками". Этот знак был распространен в Киеве, во Владимире и в Новгороде, добавил специалист.

Напомним, в начале марта Минобороны РФ объяснило наличие вышеозначенных букв на российской технике, участвующей в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, как части фраз "За победу" и "Сила в правде".


С этими символами в России проходят флэшмобы в поддержку бойцов ВС РФ. Кроме того, их применяют участники пророссийских акций за рубежом.


Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

"Это не переплюнуть": Захарова посулила автору Bild премию за фейк

Западные СМИ соревнуются за лучшую ложь о России

Медведев предрек мрачное будущее "оборзевшему" Западу

России не в новинку сталкиваться с оголтелой ненавистью европейцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей