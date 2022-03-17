"Зеленский, ты - мразь": Шарий сообщил об исчезновении неугодных властям политиков

"Зеленский, ты - мразь": Шарий сообщил об исчезновении неугодных властям политиков
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Главе Незалежной журналист обещал суд за избиения и пытки украинцев

Украинские силовики врываются в дома оппонентов действующего киевского режима и увозят их в неизвестном направлении. С этими людьми проводят психологическую и физическую обработку, после чего записывают с ними покаянные видеобращения. На передовой гражданской войны вышли "мрази" Службы безопасности Украины.

Так, подобное произошло с Артемом Хазаном – однопартийцем известного блогера Анатолия Шария, который является ярым противником президента Владимира Зеленского.

По словам журналиста, в дом к его соратнику нагрянули молодчики из СБУ. Оппозиционного депутата избили на глазах у жены и детей, а затем увезли в неизвестном направлении. Семье не сообщили, где находится отец семейства, адвокатов к нему не пускают. Зато появилось видео, на котором "явно избитый и сломленный" мужчина оскорбляет самого Шария.


Блогер заметил, что глава СБУ Иван Баканов сбежал из страны за два дня до спецоперации ВС России, т.е. он – дезертир. И до сих пор его в Незалежной нет, подчеркнул Шарий.

"Зеленский, ты – настоящая мразь и подонок! Когда-нибудь ты будешь отвечать в суде. То, что вы делаете в последние дни под рукоплескания идиотов, вам вернется сторицей", – сказал политик.

Он указал, что на Украине нарастают темпы не только охоты на ведьм, но и чистки правительства от неудобных чиновников. И то, что случилось с Хазаном, уже происходит в соборной ежедневно – забирают, избивают, пытают.

"Вы мрази, СБУ! А руководитель ваш – настоящий дезертир и тварь, которая отсиживается в одной из стран Евросоюза", – подытожил Шарий.

Напомним, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров напрямую обратился к СБУ и ВСУ. Он призвал их прекратить "похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев", которые являются гражданами Украины. Лидер Республики предупредил, что все причастные "к этим нацистским проявлениям" будут найдены и наказаны.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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