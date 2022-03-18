Немцы публично унизили посла Украины в ФРГ - Мельнику указали на его фашистские замашки

Немцы публично унизили посла Украины в ФРГ - Мельнику указали на его фашистские замашки
Андрей Мельник. Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com
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Заявления дипломата высмеяли в прессе

Украинский посол Андрей Мельник в Германии ведет себя не в ровень полномочиям – несмотря на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, предусматривающую невмешательство сотрудников дипведомств других стран во внутренние дела принимающего государства, он выставляет непозволительные требования немецким властям и не только. С разгромной статьей против дипломата выступила редакция Junge Welt.

Посол в свете военных действий на Украине практически ежедневно требует от федерального правительства новых мер поддержки. Журналисты отмечают, что его призывы направлены в большей степени на эскалацию конфликта и вовлечение в него Германии. 

К примеру, в минувшую среду во время встречи с Сереном Бартом, статс-секретарем в Министерстве строительства, помимо чашки кофе Мельник заказал у него официальное заявление канцлера ФРГ о поддержке Украины. Позже по итогу общения Барт написал в Twitter, что украинский посол невыносим, передает РИА ФАН. Но пыл дипломата это не остановило.

Следом Мельник публично заявил, что издание Die Zeit неверно обозначает "азовских фашистов" – он хотел, чтобы их с безоговорочным восторгом называли "храбрыми бойцами". 

"Просьба к либеральной газете после всего прочего снисходительно проглотить особо невкусные продукты украинского национализма и при этом дружелюбно улыбнуться показывает: Человек, возложивший цветы к могиле нацистского коллаборациониста Степана Бандеры в Мюнхене в 2015 году знает, что у него есть влиятельные союзники в Берлине, которые его прикрывают", – написали журналисты от лица редакции.

Издание Junge Welt выпускается во врех регионах Германии и направлено на молодую аудиторию. По собственным оценкам, на постоянной основе их читает 50 тысяч человек.

Источник: Junge Welt
Роман ИГНАТОВ
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