Власти Незалежной не взяли на себя отвественность за военное преступление

В понедельник, 14 марта, ВСУ совершили теракт в центре Донецка. Украина применила против мирных жителей ракету "Точка-У" с запрещенным международным правом кассетным зарядом. Силы ПВО смогли перехватить снаряд и уничтожить его в воздухе, однако избежать человеческих жертв не удалось. МИД Незалежной решило осветить это военное преступление лишь спустя четыре дня, в пятницу, 18 марта, и то весьма своеобразно.

Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в официальных социальных сетях кадры с места теракта. На фото изображены жертвы ракетного удара. Сообщение сопровождается подписью:

"Вы можете не понимать языка, но скорбь на лицах этих людей всем понятна".

Соответствующий скриншот публикует телеграмм-канал Readovka. Важно отметить, что в официальной реакции министерства иностранных дел Украины нет ни единого слова об ответственности киевской администрации и ВСУ за данное военное преступление.

Напомним, в результате ракетного удара по Донецку погибли, по меньшей мере, 20 человек, еще столько же получили ранения различной степени тяжести. Жертвами теракта ВСУ стали мирные жители, в том числе, дети.

Кстати, в Министерстве обороны России ранее обратили внимание, что западные правозащитные организации замалчивают военные преступления Украины. В ведомстве подчеркнули, что ВСУ наносят удары по густонаселенным районам городов.