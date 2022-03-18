Представитель Народной милиции сообщил о "зонтике" над республиками

Россия создала бесполетную зону над территорией Донбасса. Об этом 18 марта сообщил Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, республикам не требуются серьезные комплексы ПВО в случае, если Российская Федерация контролирует небо с помощью "зонтика" или "купола" бесполетной зоны над территориями Донбасса.

На вопрос о том, приняты ли уже подобные меры, Басурин ответил утвердительно.

С просьбой об усилении системы противовоздушной обороны ранее обращался глава ДНР Денис Пушилин.



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