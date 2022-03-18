Над Донбассом создали бесполетную зону - Басурин

Представитель Народной милиции сообщил о "зонтике" над республиками

Россия создала бесполетную зону над территорией Донбасса. Об этом 18 марта сообщил Эдуард Басурин, представитель Народной милиции ДНР. 

По его словам, республикам не требуются серьезные комплексы ПВО в случае, если Российская Федерация контролирует небо с помощью "зонтика" или "купола" бесполетной зоны над территориями Донбасса. 

На вопрос о том, приняты ли уже подобные меры, Басурин ответил утвердительно. 

С просьбой об усилении системы противовоздушной обороны ранее обращался глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее бывший полковник службы безопасности Украины объяснил смысл боев за Мариуполь. Он пояснил, что это будет иметь как практическое, так и очень важное символическое значение. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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