Есть вопросы важнее: почему Россия сняла с голосования в СБ ООН свою резолюцию по Украине

Есть вопросы важнее: почему Россия сняла с голосования в СБ ООН свою резолюцию по Украине
Фото: UN Bureau / XinHua / www.globallookpress.com
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Членам Совбеза представят доказательства, что американцы вели тайные биологические разработки в Незалежной

Россия отозвала с голосования в Совете безопасности ООН гуманитарную резолюцию по Украине. Вместо этого она предложила в срочном порядке обсудить биологические исследования, которые США проводили в украинских лабораториях. Открытое заседание СБ ООН запланировано на пятницу, 18 марта, 17:00 мск.

Как пояснил постпред РФ при ООН Василий Небензя, западные страны оказались не заинтересованы в решении текущих гуманитарных проблем на Украине. Разрабатывая текст резолюции, они сделали основной упор на политическое содержание и осуждение России, а не на помощь украинцам.

Россия, в свою очередь, подготовила свой документ, где речь шла о недопущении размещения военной инфраструктуры в гражданских объектах, о нечинении препятствий для эвакуации мирных граждан. Но США и их союзников такой подход не устроил: они стали угрожать другим странам и требовать не поддерживать российскую резолюцию.

"На нас выходят коллеги из многих делегаций и жалуются на беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров, вплоть до экономического шантажа и угроз",

– приводит телеканал "360" пояснение Небензи, почему РФ решила пока отозвать документ с голосования.

Однако есть вопрос, не терпящий промедления. На территории, взятой под контроль ВС РФ, ЛНР и ДНР обнаружены доказательства, что США вели на Украине секретные биологические разработки. В интересах Пентагона там была создана сеть из 30 лабораторий. В связи с этим Россия направила председателю Совбеза ООН запрос на экстренное заседание. Оно должно начаться 18 марта в 17:00 мск. 

Впрочем, от гуманитарной резолюции Москва не отказывается. Она может быть выставлена на голосование в любой момент, сообщил в своем телеграм-канале зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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