Донецкие войска вошли Левобережный район города

Армия ДНР продолжает успешное освобождение своих суверенных территорий в рамках специальной военной операции по обеспечению безопасности независимых республик Донбасса.

Бойцы Донецкой народной республики уже взяли под контроль Левобережный район города Мариуполя. Над его администрацией поднят флаг ДНР.

Соответствующее видео публикует телеграмм-канал SHOT. На кадрах видно, как донецкие военнослужащие снимают табличку со здания районной администрации, а над входом в государственное учреждение развевается флаг ДНР.

Один из бойцов срывает информационную доску, где указано название района города. Солдат иронизирует, мол, украинский вариант "Лiво" теперь станет русским "Лево".

Кстати, примечательно, что многие жители Мариуполя в условиях спецоперации предпочитают эвакуироваться в районы, подконтрольные администрации ДНР, а не властям Украины. По данным штаба донецкой территориальной обороны, лишь за сутки с 17 по 18 марта в местные пункты помощи населению из города прибыли 425 человек, в том числе, 95 детей.

Меж тем, одной из главных проблем остаются военные преступления киевской администрации против мирных жителей независимых республик Донбасса. ВСУ наносят ракетные и артиллерийские удары по густонаселенным районам городов, однако власти Незалежной не желают брать на себя ответственность за теракты.

Ранее посольство России опровергло фейки США о Мариуполе.