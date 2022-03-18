Что успел выдать Уоллес: британские СМИ обсуждают разговор министра обороны с пранкером об Украине

Глава военного ведомства Соединенного Королевства не узнал высокопоставленного чиновника Незалежной в лицо

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес попал в крайне неприятную для него ситуацию. Накануне он около 10 минут разговаривал по видеосвязи с премьер-министром Украины, который на самом деле оказался пранкером. Теперь британские СМИ выясняют, что успел выдать глава военного ведомства и как вообще мог произойти такой инцидент.

Ответ на последний вопрос дает Independent. По информации издания, запрос о разговоре в Минобороны, не разбираясь, переслали сотрудники правительственного департамента, а там просто соединили министра обороны с лже-премьером Украины по Teams.

При этом в Лондоне никто не понял, что человек, выдавший себя за Дениса Шмыгаля, таковым не является. Как оправдывался потом сам Уоллес, "человек выглядел, как премьер-министр, говорил, как премьер-министр, и стоял на фоне украинского флага". Самозванец расспрашивал министра, собирается ли Лондон отправлять военный флот в Черное море для поддержки Киева, поддержат ли там планы Украины получить ядерное оружие. И только когда вопросы совсем уж стали "странными", Уоллес прервал разговор.

По мнению Times, британское Минобороны столкнулось не просто с пранкерским розыгрышем – это могла быть операция российской разведки с целью выведать тайные планы Лондона по Украине. По сведениям издания, некие подозрительные звонки поступали и другим членам правительства Соединенного Королевства.

Ранее в тайной работе на Россию заподозрили британского премьера Бориса Джонсона, причем обвинения прозвучали от парламентариев.