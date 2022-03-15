Киев может надеяться лишь на одно государство, заявил чиновник

Политическое руководство Украины должно добиться заключения нового союза – на этот раз в оборонной сфере, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам. Чиновник считает, что Киеву нужно заручиться поддержкой государства, которое имеет ядерное оружие.

На текущий момент, полагает Данилов, подобной страной для "оборонного союза" является Великобритания. Именно это государство, считает секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины, способно обеспечить защиту Незалежной. Остальные же партнеры готовы лишь на словах выражать собственную "обеспокоенность", однако не стремятся ни к каким гарантиям для официального Киева в вопросах обеспечения безопасности Украины против Российской Федерации.

Данилов добавил, что в мире действует целое множество международных организаций, которые созданы после 1945 года. Однако их влияние символично. Украина должна обеспечить себе союзника с ядерным арсеналом, полагает секретарь СНБО.

"Сегодня это Великобритания", – высказался укранский чиновник.



Ранее Данилов заявлял, что дело "скорой победы" над Российской Федерацией остается лишь вопросом времени, также украинский госслужащий угрожал "вторжением" на территорию РФ и наказанием для всех, кто принимал участие в организации специальной операции российских войск на Украине. Секретарь СНБО изначально заявлял, что никому не удастся спрятаться от "украинского возмездия", указывая на факт поставок оружия в страну. Спустя несколько дней Данилов начал чаще обращаться к западным партнерам, уже угрожая тем "российским вторжением".