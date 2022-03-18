Москва не допустит милитаризации Незалежной

Россия не допустит поставок вооружений Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 18 марта.

По словам министра, Вооруженные силы РФ будут ликвидировать все военные грузы, которые Запад попытается переправить на территорию Украины. Россия уже предупредила об этом все заинтересованные стороны.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые, как мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью",

– подчеркнул Лавров в интервью RT, напомнив, что одна из основных целей спецоперации РФ – ликвидировать военную угрозу со стороны Украины путем ее демилитаризации.

Он также пояснил, что передача Киеву советских ракетных комплексов С-300 из других стран, о чем на днях попросил президент Украины Владимир Зеленский, невозможна и незаконна. "Москва не допустит этого", – указал глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, Запад уже продемонстрировал свое истинное отношение к России, иллюзий у нас больше не осталось. И в дальнейшем мы будет рассчитывать только на свои силы и на союзников, которые останутся. Что касается Украины, то постепенно историко-культурные связи возобладают и отношения начнут налаживаться. Но произойдет это не скоро, поскольку Запад долгие годы строил из Украины анти-Россию и сейчас всеми силами противится урегулированию между Москвой и Киевом.

Зеленский попросил о поставках оружия, в том числе С-300, выступая по видеосвязи перед конгрессменами США на этой неделе. Большинство американских законодателей аплодировали ему стоя, подвергая остракизму коллег, которые менее восторженно отнеслись к украинскому президенту. Впрочем, после аналитики в США увидели в выступлении Зеленского попытку манипулировать членами конгресса США, и призвали Вашингтон действовать более взвешенно.

Но в Америке решили обновить свои военные арсеналы и дать заработать местным оружейщикам. Как объявил на днях президент США Джо Байден, скоро на Украину отправят 800 систем ПВО, 2000 ПТРК Javelin, 20 миллионов патронов и другое оружие на сумму 1 млрд долларов.