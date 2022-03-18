Разговор состоялся по инициативе Берлина

В пятницу, 18 марта, прошли телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили ход специальной военной операции по защите независимых ДНР и ЛНР.

Как сообщает официальный портал Кремля, разговор состоялся по инициативе Берлина. Российский лидер представил своему немецкому коллеге видение Москвы относительно украинснкого кризиса.

Путин обратил особое внимание на ракетные удары ВСУ по жилым районам Донецка и Макеевки. Глава государства подчеркнул, что западные станы проигнорировали эти военные преступления.

Кроме того, президент отметил, что Россия стремится найти пути выхода из кризисной ситуации при том, что Украина затягивает переговорный процесс, выдвигая "нереалистичные" условия.