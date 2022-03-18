В Киеве рассчитывают, что главы государств будут лично согласовывать детали

Президент Украины Владимир Зеленский готов увидеться с российским лидером Владимиром Путиным в любой день, "хоть завтра". Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.

По его словам, у Зеленского имеется "четкая позиция" по всем вопросам, поэтому он уже может приступить к переговорам. Где они могут пройти, пока непонятно. Но Украину радует, что среди лидеров разных стран идет настоящая конкурентная борьба за возможность предоставить свою площадку главам России и Украины.

"Соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем за проведение Олимпийских игр",

– цитирует "Свободная пресса" Кулебу.

Между тем, в Кремле четко дали понять, что переговоры между Москвой и Киевом ведут представительные делегации, а лидеры стран должны встречаться для того, чтобы своими подписями скрепить достигнутые договоренности. Аналогичную точку зрения высказывал и представитель украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк. По его мнению, встреча лидеров может состояться, когда будет согласован документ. Но пока, судя по всему, до этого далеко: как рассказал Путин немецкому канцлеру Олафу Шольцу в пятницу, 18 марта, Киев намеренно затягивает переговорный процесс, выдвигая нереалистичные предложения.

Что касается Кулебы, то он известен своими внезапными и скандальными высказываниями. На днях он призвал Запад помочь Украине "устранить" Путина.