Лидеру Незалежной досталось непосильное в его состоянии испытание - возглавлять государство

Президент Украины Владимир Зеленский настолько сильно впал в зависимость от наркотических средств, что уже не сможет справиться с этой проблемой. К такому выводу пришел академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко на брифинге в пятницу, 18 марта.

Известный эксперт заметил, что как врач он сочувствует украинскому лидеру.

"Очевидно, что сегодня он уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики, это уже болезнь. Для него это непосильное испытание – возглавлять в такое время такое крупное государство", – цитирует Онищенко издание EADaily.

Кроме того, академик отреагировал на сообщения о выдвижении пана Зеленского на соискание Нобелевской премии мира 2022 года. По его мнению, комитет премии уже давно себя дискредитировал, особенно в части присуждения награды в вышеозначенной номинации.

Поведение Владимира Александровича в последние недели, можно сказать со дня начала проведения ВС России спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля, вызывает у общественности тревогу. Лидер нации периодически появляется на публике с блуждающим взглядом в глазах, говорит нечленораздельно, не может сосредоточиться на вопросах журналистов.

Некоторые специалисты предполагают, что пан Зеленский или употребляет алкоголь, или наркотики.

