Глава РФ много слов посвятил спецоперации по демилитаризации денацификации Украины

Президент РФ Владимир Путин процитировал священное писание, выступая на сегодняшнем концерте в Лужниках, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. При этом его трансляция его речи была внезапно прервана.

Отметим, что свое выступление верховный главнокомандующий начал с того, что напомнил первые строки Конституции страны: "Мы – многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой на своей земле". Путин напомнил, что свою судьбу крымчане весной 2014 года выбрали сами, проведя референдум. Потом большая родина помогала жителям полуострова обновлять свою жизнь.



"Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины", – заявил глава государства.

Лидер нации заметил, что население Донбасса также, как и крымчане, не согласились с Майданом и госпереворотом в Киеве.

"Против них тут же были организованы карательные военные операции и не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это все и есть то, что называется геноцид", – подчеркнул Владимир Владимирович.

Именно поэтому, добавил он, чтобы избавить людей шахтерского региона от страданий, Москва и начала спецоперацию по защите ЛНР и ДНР.

Говоря о действиях российских военных президент отметил, что они воюют плечом к плечу, поддерживая друг друга, "прикрывают своим телом от пули на поле боя", как родного брата. И такого единения в нашей армии не было давно.

"Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих", - процитировал Путин священное писание.

По его словам, наши парни в ходе спецоперации сражаются героически.

Кроме того Путин еще процитировал русского адмирала Федора Ушакова, который за всю свою военную карьеру не проиграл противнику ни одного сражения.

"Он как-то сказал, что "грозы сии пойдут во славу России". Так было тогда, так - сегодня, и так будет всегда", - заявил глава государства под бурные аплодисменты почти 100-тысячной аудиторией внутри Лужников и 100-тысячной - вокруг стадиона.

Трансляция велась по всем федеральным каналам, но аккурат перед словами Ушакова она прервалась и была заменена выступлением Олега Газманова. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков это объяснил техническим сбоем на сервере.

