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Суд города Львова дал добро на арест лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины в пятницу, 18 марта.
"Личаковский суд Львова заочно арестовал Виктора Медведчука", – говорится в релизе ГБР.
Отмечается, что ранее следователи ведомства и прокуроры офиса Генпрокурора приняли меры по международному розыску кума президента РФ Владимира Путина, который сбежал из-под домашнего ареста после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.
"Ага, арестовали они его. Заочно. Теперь ищи-свищи ветра в поле. Нас больше интересует, как он смылся и кто ему помог", – задаются вопросом в агентство УНИАН.
Напомним, Медведчука киевский режим подозревает в госизмене и "содействии деятельности террористической организации".
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