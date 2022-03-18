Власти Незалежной пытаются найти исчезнувшего из-под домашнего заключения лидера ОПЗЖ

Суд города Львова дал добро на арест лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины в пятницу, 18 марта.

"Личаковский суд Львова заочно арестовал Виктора Медведчука", – говорится в релизе ГБР.

Отмечается, что ранее следователи ведомства и прокуроры офиса Генпрокурора приняли меры по международному розыску кума президента РФ Владимира Путина, который сбежал из-под домашнего ареста после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля.

"Ага, арестовали они его. Заочно. Теперь ищи-свищи ветра в поле. Нас больше интересует, как он смылся и кто ему помог", – задаются вопросом в агентство УНИАН.



Напомним, Медведчука киевский режим подозревает в госизмене и "содействии деятельности террористической организации".

На днях хорватское издание Novi list сообщило об аресте впорту города Риека яхты Royal Romance, владельцем которой является глава ОПЗЖ.

