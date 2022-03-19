"Кое-кто" может выдвинуть претензии на запад Украины – чешский политолог

"Кое-кто" может выдвинуть претензии на запад Украины – чешский политолог
Фото: pixabay.com
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Эксперт оценил приезд представителей европейских стран в Незалежную

Профессор Оскар Крейчи высказался о недавнем визите в украинскую столицу премьер-министров Словении, Польши и Чехии. По его словам, никакой пользы от их приезда для Украины нет. Это было лишь политическим жестом. Представители европейских стран не собирались менять реальное положение дел.

Эксперт отметил, что остановить военные действия на территории Незалежной их приезд мог, если бы политики, пообщавшись с украинской стороной, начали переговоры с российской. Он напомнил, что от роли переговорщика Чехия давно отказалась.

"Киеву нельзя забывать, что, помимо вопросов насчет восточной границы Украины, кое-кто может поднять вопрос о границе западной".

Какие страны подразумевал Крейчи, остается неизвестным.

Напомним, визит премьеров трех стран в Киев состоялся 15 марта. Политики пообщались с главой Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

Российские пользователи активно комментируют прогноз политолога.

"Ну если вспомнить, сколько уже на Западной Украине было роздано польских, венгерских, чешских и румынских паспортов... why not )"  "Вот и началась драчка за земли Украины :)))"  "Стервятники загнали жертву в ловушку, теперь сидят и ждут, когда уже можно будет приступить к дележу. Съездили, проверили – еще не вмерла? Бедные украинцы, думали, что им все хотят помочь. Только вот в чем?.."

- пишут читатели РИА Новости.

О начале военной спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Российская сторона неоднократно заявляла, что угрозы для мирных жителей нет – наши военные делают все, чтобы избежать жертв. Все подробности о спецоперации – в нашей трансляции.

Источник: "ИноСМИ" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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