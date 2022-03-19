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Экс-разведчик из США Райан Хиллсберг сообщил прессе, что ЦРУ
действительно тайно тренировало военных Незалежной. Он заявил, что большая
часть такого обучения обычно засекречена. При этом Хиллсберг раскрыл часть
сведений о методах работы ЦРУ с военными.
Он сообщил, что подобные тренировки максимально тяжелые.
"Все дело в методах".
Такое обучение – это сильный стресс, на фоне которого обстоятельства реальной жизни потом могут показаться значительно легче.
Экс-разведчик признался, что ЦРУ тренирует не только украинских военных – такие учения проводятся регулярно во многих странах. Относительно Незалежной он уточнил, что обучение могло быть и на территории Штатов. Речь идет о военной базе в штате Вирджиния, где муштруют сотрудников спецслужб США.
Российские пользователи эти откровения комментируют с сарказмом. В частности, американцам припомнили позорное бегство из Афганистана.
"Любопытно, чему может научить армия, не умеющая воевать вообще?! Которую вышвырнули с позором отовсюду, где она отметилась", "И каков результат тренировок в части света под названием Афганистан? )" "Чему они могут научить...как драпать"
- пишут читатели РИА Новости.
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