Методы работы американской стороны предали огласке

Экс-разведчик из США Райан Хиллсберг сообщил прессе, что ЦРУ действительно тайно тренировало военных Незалежной. Он заявил, что большая часть такого обучения обычно засекречена. При этом Хиллсберг раскрыл часть сведений о методах работы ЦРУ с военными.



Он сообщил, что подобные тренировки максимально тяжелые.

"Все дело в методах".

Такое обучение – это сильный стресс, на фоне которого обстоятельства реальной жизни потом могут показаться значительно легче.

Экс-разведчик признался, что ЦРУ тренирует не только украинских военных – такие учения проводятся регулярно во многих странах. Относительно Незалежной он уточнил, что обучение могло быть и на территории Штатов. Речь идет о военной базе в штате Вирджиния, где муштруют сотрудников спецслужб США.

Российские пользователи эти откровения комментируют с сарказмом. В частности, американцам припомнили позорное бегство из Афганистана.

"Любопытно, чему может научить армия, не умеющая воевать вообще?! Которую вышвырнули с позором отовсюду, где она отметилась", "И каков результат тренировок в части света под названием Афганистан? )" "Чему они могут научить...как драпать"

- пишут читатели РИА Новости.