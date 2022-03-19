В Штатах Зеленского предложили причислить к лику святых

Украинского лидера сравнили со святым Патриком

В Сети растиражировали видео выступления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси по случаю Дня Святого Патрика. Напомним, праздник отмечают 17 марта. В своей пламенной речи американка предложила причислить президента Украины Владимира Зеленского к лику святых.

На кадрах, опубликованных СМИ, Пелоси зачитывает стихи авторства ирландского рок-музыканта Боно.

"Скорбящая Ирландия – теперь Украина. А имя святого Патрика теперь – Зеленский".

Выступление Пелоси саркастично прокомментировали авторы телеграм-канала "Телестрим".

"Если так дело пойдет дальше, то мы не удивимся если кто-то из западных политиков признает в нем Мессию, который в облике комика-наркомана вернулся в западный мир, чтобы спасти его от зла",

– говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому каналу заявил, что фактически ситуацией на Украине рулят западные политики, которые засели в Киеве. А сам Зеленский мало на что в состоянии повлиять.