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Украинского лидера сравнили со святым Патриком
В Сети растиражировали видео выступления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси по случаю Дня Святого Патрика. Напомним, праздник отмечают 17 марта. В своей пламенной речи американка предложила причислить президента Украины Владимира Зеленского к лику святых.
На кадрах, опубликованных СМИ, Пелоси зачитывает стихи авторства ирландского рок-музыканта Боно.
"Скорбящая Ирландия – теперь Украина. А имя святого Патрика теперь – Зеленский".
Выступление Пелоси саркастично прокомментировали авторы телеграм-канала "Телестрим".
"Если так дело пойдет дальше, то мы не удивимся если кто-то из западных политиков признает в нем Мессию, который в облике комика-наркомана вернулся в западный мир, чтобы спасти его от зла",
– говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому каналу заявил, что фактически ситуацией на Украине рулят западные политики, которые засели в Киеве. А сам Зеленский мало на что в состоянии повлиять.
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