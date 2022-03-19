Россия и Белоруссия – одно целое: Лукашенко поклялся в верности Москве

Россия и Белоруссия – одно целое: Лукашенко поклялся в верности Москве
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Батька дал большое интервью зарубежной прессе

Глава Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с корреспондентом японского телеканала TBS. Отрывки уже появились в телеграм-каналах российских СМИ. В большом интервью Батька высказался о ситуации на Украине, об отношениях Москвы и Минска и даже о здоровье российского коллеги Владимира Путина.

Так, Лукашенко заявил японскому журналисту, что не считает Россию просто союзником Белоруссии. Две страны – это единое целое, как в плане экономики, так и в военной сфере. При этом Батька поклялся в верности Москве, подчеркнув, что Минск никогда не допустит предательства в отношении россиян.

Относительно ситуации на Украине Лукашенко отметил, что сейчас управление происходящим в стране взяли в свои руки Запад и Америка, чьи представители находятся в Киеве. Глава Незалежной Владимир Зеленский мало на что может повлиять. Он напомнил, что западным государствам выгодно утопить и Москву, и Минск в этом конфликте. При этом Лукашенко заявил, что у Кремля есть основания не доверять киевским властям.

Белорусский лидер высказался и о здоровье Владимира Путина.

"Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров (…) или что-то случилось, он, как у нас говорят, живее всех живых", – заверил политик японского журналиста.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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