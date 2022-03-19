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План по затягиванию военного конфликта со стороны украинского руководства не представлял для российской стороны какой-то тайны. Что касается целей и намерений Соединенных Штатов, они также очевидны, считает политолог Александр Форманчук.
Современная Украина, заявил эксперт, изначально создана американскими кураторами. И ее предназначение заключалось исключительно в антироссийском использовании. Киев стал своего рода "ударным кулаком" Вашингтона против РФ.
Однако режим Владимира Зеленского уже сильно изношен – его политический крах остается лишь вопросом времени. Правда, сейчас Вашингтон лихорадочно пытается продлить "жизнь" агонизирующей украинской администрации – стараются затянуть конфликт за счет военной и технической мощи.
У современного противостояния есть еще один фронт – информационный. Учитывая экономические санкции, в мире происходит самая настоящая "мировая война гибридного характера", заявил эксперт.
В целом же, невзирая на внешние вызовы, Кремль действует с холодным рассудком, трезво оценивая ситуацию. За несколько месяцев, уверен политолог, удастся разобраться с киевским режимом уже окончательно – после этого первая фаза операции будет выполнена полностью.
Сейчас, отмечает источник, ВСУ лишены контроля над Херсоном с рядом населенных пунктов Запорожья. Боевики с украинской стороны размещают укрепления в жилых застройках.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден изложил, по некоторым данным, ряд требований со стороны Белого дома в ходе диалога с лидером КНР Си Цзиньпином. США заявили, что попытки помочь России по санкционному кейсу возымеют определенные последствия для Пекина.
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