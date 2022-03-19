Когда Вашингтон снимет санкции с Москвы: прогноз политолога

Когда Вашингтон снимет санкции с Москвы: прогноз политолога
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
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Штаты будут всеми силами стараться выдвинуть невыполнимые условия

Глава центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает, что Россия в скором времени не избавится от введенных американской стороной санкций.

По словам эксперта, санкции ввели "навсегда". Батюк аргументирует свой прогноз тем, что для отмены рестрикций Штаты будут выдвигать невыполнимые условия. Например, потребуют отказаться от Крыма и Донбасса. Разумеется, Москва откажется, и Вашингтон продолжит действие ограничительных мер, заявил он.

Отметим, что сама американская сторона ранее заявила, что не намерена применять введенные на фоне спецоперации на Украине рестрикции на постоянной основе. Об этом говорил представитель Госдепа.

Стоит также напомнить, что от санкций против России страдают европейские страны. Серьезный ущерб уже нанесет, в частности, немецкому бизнесу. Ранее эксперт заявил, что последствия рестрикций переживут далеко не все государства Европы – эффект бумеранга будет весьма жестким. Справиться с ним будет под силу только по-настоящему сильным экономикам.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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