США назвали условие снятия санкций против России из-за Украины

США назвали условие снятия санкций против России из-за Украины
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Вашингтон уверяет, что рестрикции не вводились на постоянной основе

Санкции США против России, введенные в качестве наказания из-за ситуации на Украине, не будут действовать постоянно. Вашингтон их снимет, как только Москва прекратить свою спецоперацию по защите ДНР и ЛНР и "вернет" Крым под юрисдикцию Незалежной. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепа в пятницу, 18 марта.

"Когда мы увидим окончание российской агрессии против Украины и восстановление ее территориальной целостности, то мы надеемся, что сможем увидеть конец применения данных инструментов", – цитирует РИА "Новости" американского чиновника.

Представитель дипведомства подчеркнул, что ограничительные меры в отношении РФ "не планируются как постоянные".

Накануне о западных рестрикциях высказались в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, санкции, которые активно вводятся против российского бизнеса и граждан, помогут укрепить Россию и сделать ее чище.

В свою очередь, глава государства Владимир Путин, выступая16 марта на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ, заявил, что рестрикции против нас ввели бы все равно, "речь лишь о поводах" шла. Западникам не нужна сильная Россия, поэтому экономическая изоляция и блокада – "это осознанная долгосрочная стратегия" против нашего государства.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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