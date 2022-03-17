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Санкции, которые Запад активно вводит против российского бизнеса и граждан, помогут укрепить Россию и сделать ее чище. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 17 марта.
По его мнению, существует несколько вариантов такого "очищения":
"Кто-то уходит с должностей, кто-то – из активной служебной жизни, кто-то покидает страну. Кто-то несет наказание за нарушение закона. Так это очищение и происходит",
– цитирует Пескова газета "Известия".
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация поможет выявить истинных патриотов России и предателей. Против россиян развязана агрессия, цель которой – расколоть общество. Но перед "справедливой и честной" Россией Запад оказался бессилен, передает телеканал "360". Президент также отметил, что поведение США, ЕС и их союзников еще раз продемонстрировало прописную истину, которую забыли многие богатые россияне: надежнее всего вкладываться в свою страну.
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