В Кремле назвали варианты очищения России с помощью санкций

В Кремле назвали варианты очищения России с помощью санкций
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Западные ограничения помогают выявить предателей Родины

Санкции, которые Запад активно вводит против российского бизнеса и граждан, помогут укрепить Россию и сделать ее чище. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 17 марта.

По его мнению, существует несколько вариантов такого "очищения":

"Кто-то уходит с должностей, кто-то – из активной служебной жизни, кто-то покидает страну. Кто-то несет наказание за нарушение закона. Так это очищение и происходит",

– цитирует Пескова газета "Известия".

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация поможет выявить истинных патриотов России и предателей. Против россиян развязана агрессия, цель которой – расколоть общество. Но перед "справедливой и честной" Россией Запад оказался бессилен, передает телеканал "360". Президент также отметил, что поведение США, ЕС и их союзников еще раз продемонстрировало прописную истину, которую забыли многие богатые россияне: надежнее всего вкладываться в свою страну.

Сейчас по всему миру задерживают яхты и самолеты, захватывают дома, принадлежащие российским бизнесменам, арестовывают их банковские счета. Так, Михаил Фридман уже пожаловался, что у него нет возможности даже заплатить уборщице, поскольку его карты заблокированы, и он каждый раз должен обращаться к британскому правительству с просьбой разрешить ему потратить немного денег.

После начала военной спецоперации  по защите республик Донбасса и демилитаризации Украины из России поспешно уехали некоторые известные певцы, актеры, телеведущие.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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