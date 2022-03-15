Причины ухода они называть не стали

Российский журналист Роман Супер написал в своем Телеграм, что с Первого канала и НТВ уволились еще двое сотрудников. Об этом сообщили после ухода ведущей "Сегодня" Лилии Гильдеевой.

Напомним, журналистка написала заявление об увольнении во время отдыха за границей. Это подтвердили в редакции НТВ.

По словам Супера, с Первого канала ушла Жанна Агалакова. На Первом канале она работала с 1999 года. До этого журналистка была сотрудницей РТР (Россия 1) и НТВ. В последнее время она была специальным корреспондентом "Времени" в Париже.

С НТВ ушел журналист Вадим Глускер. Свой уход он подтвердил Алексею Венедиктову, что на телеканале не работает со 2 марта. В последнее время он являлся европейским обозревателем НТВ в Брюсселе.