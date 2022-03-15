Три известных журналиста уволились с российского ТВ

Три известных журналиста уволились с российского ТВ
Жанна Агалакова. Фото: Anvar Galeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Причины ухода они называть не стали

Российский журналист Роман Супер написал в своем Телеграм, что с Первого канала и НТВ уволились еще двое сотрудников. Об этом сообщили после ухода ведущей "Сегодня" Лилии Гильдеевой.

Напомним, журналистка написала заявление об увольнении во время отдыха за границей. Это подтвердили в редакции НТВ. 

По словам Супера, с Первого канала ушла Жанна Агалакова. На Первом канале она работала с 1999 года. До этого журналистка была сотрудницей РТР (Россия 1) и НТВ. В последнее время она была специальным корреспондентом "Времени" в Париже. 

С НТВ ушел журналист Вадим Глускер. Свой уход он подтвердил Алексею Венедиктову, что на телеканале не работает со 2 марта. В последнее время он являлся европейским обозревателем НТВ в Брюсселе. 

Источник: Telegram • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ
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