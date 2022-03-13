"Приходится оправдываться": Безруков резко отреагировал на слухи об отъезде из России

"Приходится оправдываться": Безруков резко отреагировал на слухи об отъезде из России
Сергей Безруков. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Актер рассказал правду о своем местонахождении

С каждым днем появляется все больше слухов о том, что различные знаменитости эмигрируют из России. Среди тех, кого обсуждают, оказался и Сергей Безруков. Однако если некоторые звезды молчат и лишь подогревают разговоры, то актер прямо заявил о местонахождении в своем Telegram-канале. 

Артист возмутился тем, что ему и его коллегам "приходится оправдываться и доказывать", что они не собираются покидать страну. В частности, Безруков рассказал о собственном опыте. По его словам, к нему подошли на заправке и удивились тому, что он находится в России, так как люди видели информацию об его отъезде в интернете. 

Актер заявил, что не понимает, для чего все пытаются найти уехавших из страны. В ситуации, когда общество и так накалено, Безруков призвал всех стараться объединяться и поддерживать друг друга вместо того, чтобы искать поводы для осуждения.  

Поклонники артиста в большинстве разделили его мнение. 

"Сережа, вы как всегда молодец! И правильно сказано, надо объединяться, а не противостоять", "Очень здорово, Сергей, что вы так реагируете на сложившую ситуацию. С уважением к вам отношусь и как к актёру, и как к человеку. Всех благ вам и вашей семье", "Очень точные слова"

Ранее стало известно о том, что у детей Пугачевой и Галкина есть гражданство другой страны. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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