Лохматая Собчак сделала признание о гражданстве после бегства в Израиль

Лохматая Собчак сделала признание о гражданстве после бегства в Израиль
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Публика обсуждает возможную эмиграцию светской львицы

Уже вторую неделю ходят слухи о том, что Ксения Собчак переехала за границу. Сама ведущая с самого начала "побег" отрицала и говорила о том, что уехала с сыном на каникулы в Турцию. Однако очевидцы сообщали, что видели ее в аэропорту Тель-Авива. В связи с этим разговоры об эмиграции Собчак усилились. Более того, наличие гражданства Израиля приписывают и ее мужу, Константину Богомолову.

Несмотря на многочисленные разговоры и догадки, ведущая продолжает утверждать, что покидать Россию навсегда она не собирается и в ближайшее время планирует вернуться домой. Об этом Собчак сообщила в новом выпуске своего шоу на YouTube. Перед публикой светская львица предстала в несколько странном виде – без привычной укладки и макияжа.

Фото: скриншотwww.youtube.com

Взлохмаченная ведущая в очередной раз заявила, что у нее нет никакого паспорта и гражданства, кроме российского. Кроме того, банковских карт других государств Собчак также не имеет. Она добавила, что люди, которые говорили о своей нейтральной позиции по отношению к политике, теперь якобы стали ее заложниками. Журналистка подытожила, что в скором времени планирует вернуться в Россию и заниматься своим делом, насколько это возможно. 

Напомним, что после начала спецоперации России по защите Донбасса многие знаменитости покинули страну, связав при этом свой отлет с запланированным отдыхом. Среди таких звезд оказались Ксения Бородина, Алла Пугачева, Людмила Поргина и другие. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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