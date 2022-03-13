Публика обсуждает возможную эмиграцию светской львицы

Уже вторую неделю ходят слухи о том, что Ксения Собчак переехала за границу. Сама ведущая с самого начала "побег" отрицала и говорила о том, что уехала с сыном на каникулы в Турцию. Однако очевидцы сообщали, что видели ее в аэропорту Тель-Авива. В связи с этим разговоры об эмиграции Собчак усилились. Более того, наличие гражданства Израиля приписывают и ее мужу, Константину Богомолову.

Несмотря на многочисленные разговоры и догадки, ведущая продолжает утверждать, что покидать Россию навсегда она не собирается и в ближайшее время планирует вернуться домой. Об этом Собчак сообщила в новом выпуске своего шоу на YouTube. Перед публикой светская львица предстала в несколько странном виде – без привычной укладки и макияжа.

Взлохмаченная ведущая в очередной раз заявила, что у нее нет никакого паспорта и гражданства, кроме российского. Кроме того, банковских карт других государств Собчак также не имеет. Она добавила, что люди, которые говорили о своей нейтральной позиции по отношению к политике, теперь якобы стали ее заложниками. Журналистка подытожила, что в скором времени планирует вернуться в Россию и заниматься своим делом, насколько это возможно.

Напомним, что после начала спецоперации России по защите Донбасса многие знаменитости покинули страну, связав при этом свой отлет с запланированным отдыхом. Среди таких звезд оказались Ксения Бородина, Алла Пугачева, Людмила Поргина и другие.