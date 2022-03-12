Покойный мэтр и его молодая жена не делили постель

Сестра Александра Градского Наталья выдала правду о его браке. После смерти певца родственница раскрыла интимные тайны, которые он предпочитал держать при себе.



Как выяснилось, Градский не делил постель с молодой и красивой супругой Мариной Коташенко на протяжении последних семи лет – сестра заявила, что жили они раздельно. По словам Натальи, брак был гостевым: Градский жил в столичных апартаментах, а Коташенко с двумя детьми в загородном доме. Изредка певец приезжал на дачу либо жена привозила детей.

Сестра покойного мэтра не упустила возможности уколоть Марину. Она поведала также, что последние дни Градского скрашивала не молодая супруга, а сиделка Ольга. Ее подобрала для ухода за тяжелобольным певцом его бывшая.

Ранее друг поведал, почему на самом деле Градский женился на красавице Анастасии Вертинской. Напомним, актриса была второй женой певца. Союз можно было назвать фиктивным, откровенничал приятель Градского. Уж очень хотелось певцу проникнуть в "киношные ряды". Жениться он решил вовсе не по зову сердца.