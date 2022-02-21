Композитор увидел в актрисе определенную выгоду

Многие привыкли упрекать последнюю супругу Александра Градского Марину Коташенко – молодую вдову распекают, обвиняя в том, что она вышла замуж за прославленного композитора будто бы лишь ради денег. Однако, как оказалось, покойный муж и сам от нее недалеко ушел.

Спустя годы, наконец, удалось раскрыть всю подноготную давнего брака маэстро с Анастасией Вертинской, которая была второй супругой музыканта. Ее сын, Степан Михалков, кстати, сильно невзлюбил отчима – считал, что тот украл у него все внимание матери, которое могло бы достаться сыну.

И вот недавно Анатолий Алешин, друг покойного музыканта, рассказал журналистам, что непростые отношения Градского со второй супругой имели свои причины. Пара решилась на фиктивный союз ради кратковременной выгоды – сам Градский увидел в этом возможность получить доступ в "киношные ряды".

"И с этим я связываю его участие, написание музыки для "Романса для влюбленных", – выдвинул свою точку зрения Алешин.

Народный артист состоял в браке четыре раза. Вертинская стала его второй супругой еще в 1970-х годах. Сама Анастасия, кстати, признавалась, что хватило их всего на пару лет совместной жизни – оба оказались слишком разными и не смогли построить крепкие отношения. Как позднее признавалась актриса, "реальности не совпали". А после расставания уже никогда не общались. Но в своих мемуарах Александр признавался, что они однажды "слились в крымском экстазе", с которого все началось.

А киноактриса Людмила Цветкова обвинила покойного в постоянных изменах своей последней супруге, Марине Коташенко.