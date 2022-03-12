Решение Роскомнадзора о закрытии соцсети больно ударило по российским селебрити

Накануне стало известно, что Инстаграм в России заблокируют уже 14 марта. Пользователи популярной соцсети на фоне вынужденного решения российской стороны лишатся привычного контента, а многие звезды – и солидного заработка. Суммы, которые звезды получали за рекламу в Инстаграм, рассекретили СМИ.



В топе блогеров и звезд по уровню дохода в соцсети – Ксения Собчак. В 2021 году, как признавалась светская львица, в целом она заработала порядка 4 миллионов долларов. Солидную часть этой суммы Собчак получила благодаря Инстаграм. СМИ напомнили, что полтора года назад за рекламу она брала от 500 тысяч рублей. Сейчас, как пишет МК, Ксения может запросить миллион или даже два за одну публикацию.

Еще одна звезда, имевшая приличный доход, Настя Ивлеева. Звезда тревел-шоу "Орел и решка", по последней информации, берет больше полутора миллионов за рекламную публикацию.

Певица и ведущая Ольга Бузова после вестей о закрытии Инстаграм даже прослезилась.

"Сейчас пишу пост и плачу 😭 надеюсь, это все не правда, и мы останемся тут…"

СМИ сообщают, что рекламный пост на ее странице можно купить за один-два миллиона.



У бывшей коллеги Бузовой по "Дому-2" Ксении Бородиной запросы скромнее – около 800 тысяч рублей за публикацию.

Телеведущая Лера Кудрявцева, по сведениям "Телепрограммы", брала за рекламу от полумиллиона.

На фоне коллег по цеху ведущий Дмитрий Дибров выглядит скромником – за пост на своей странице в Инстаграм он, как говорят, просит всего сто тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, на фоне спецоперации России на Украине у звезд внезапно начались "незапланированные" отпуска. За границу отбыла Собчак с сыном, юморист Семен Слепаков, поговаривали даже, что и Алла Пугачева с семейством покинула Россию. Впрочем, раздосадованная слухами Примадонна уже выступила с ответом сплетникам.